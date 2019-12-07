فيديو.. محمد بن حوقان يشعل محاورات موسم #الرياض

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتفنن شعراء جنوب المملكة السعودية في محاورات شعرية شيقة، خلال فعاليات موسم الرياض، حيث يشارك كل من إبراهيم الشيخي وصالح بن عزيز، عبدالواحد الزهراني، إضافة إلى محمد بن حوقان في محاورة الليلة.

وأشاد العديد من المواطنين بقصائد محمد بن حوقان، حيث تصدر وسم يحمل اسمه التريند السعودي خلال ساعات قليلة.

في البداية قال سعيد الزهراني: أنا من أطلق اسم هرم الشعر الجنوبي على الشاعر محمد بن حوقان، وهو فعلًا هرم الشعر الجنوبي، وهو مبدع في كل مكان وزمان، وفي ذمتي أنه فخر لنا يا أبناء الجنوب في الشعر فهو مدرسة مستقلة.

وقال محمد المعلم: محمد بن حوقان دافع عن الوطن نثرًا فأفاد.. ووصفه شعرًا فأجاد.. وجعل من حسابه منصة للدفاع عنه دون حياد!

وتابع: محمد بن حوقان شاعر ابن شاعر.. يقف بشموخ على بحر من الشاعرية العذبة.

Advertisements

بدوره قال فايز المالكي:

الشهم يغتاظ من طيحة ولد عمه

وألا الردى لو يشوفه يحترق عادي!

نشوف بعض الرجال أحيان فالقمة

وإذ هرج قلت يا ستار يا هادي

وتستهدف محاورات موسم الرياض عشّاق فن المحاورة، وهو أحد الفنون الشعرية التاريخية، حيث يحييها كبار شعراء المحاورة على مستوى المملكة والوطن العربي الذين أثروا الساحة الشعرية على مدى السنوات الطويلة الماضية؛ مما جعلهم يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن موسم الرياض، الذي انطلق يوم الجمعة 11 أكتوبر ويستمر حتى نهاية يناير 2020، شهد حفلات غنائية لألمع نجوم الغناء السعودي والعربي، وحفلات موسيقية لأبرز النجوم العالميين، بالإضافة إلى المسرحيات والفعاليات الترفيهية وألعاب التحدي والإثارة والمتعة، والمعارض والمهرجانات المتخصصة التي لبت رغبات زوار موسم الرياض.