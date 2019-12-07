فيديو.. المغامسي يوضح حكم الولاية على المرأة وترتيبها

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أحكام الولاية على المرأة وترتبيها.

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وقال المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC: إن أحكام الولاية على المرأة تتعلق بالزواج، في أغلبها، فليس لها أن تزوج نفسها على الصحيح من أقوال العلماء.

وأوضح أن هناك قولين حول ترتيب الولاية؛ أولهما يرى أن الولاية للأب ثم الجد وإن علا، وإن لم يوجدوا تنتقل للأبناء وأبناء الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، ويرى من تبنى هذا القول أن الإخوة من الأم ليس لهم ولاية؛ لأنهم ليسوا عصبة، ولا للخال، للسبب نفسه.

وأضاف أن فريقًا آخر يقدّمون الابن على الأب، وهم الأحناف، أي أن الذي يعقد لها الزواج بعد وفاة زوجها، هو الابن، رغم وجود أبيها، إلا أن الجمهور يرى أن الأب مقدم على الابن، وهو ما يراه المغامسي صحيحًا.

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