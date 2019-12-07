- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. المغامسي يوضح حكم الولاية على المرأة وترتيبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المغامسي يوضح حكم الولاية على المرأة وترتيبها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أحكام الولاية على المرأة وترتبيها.
وقال المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC: إن أحكام الولاية على المرأة تتعلق بالزواج، في أغلبها، فليس لها أن تزوج نفسها على الصحيح من أقوال العلماء.
وأوضح أن هناك قولين حول ترتيب الولاية؛ أولهما يرى أن الولاية للأب ثم الجد وإن علا، وإن لم يوجدوا تنتقل للأبناء وأبناء الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، ويرى من تبنى هذا القول أن الإخوة من الأم ليس لهم ولاية؛ لأنهم ليسوا عصبة، ولا للخال، للسبب نفسه.
وأضاف أن فريقًا آخر يقدّمون الابن على الأب، وهم الأحناف، أي أن الذي يعقد لها الزواج بعد وفاة زوجها، هو الابن، رغم وجود أبيها، إلا أن الجمهور يرى أن الأب مقدم على الابن، وهو ما يراه المغامسي صحيحًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المغامسي يوضح حكم الولاية على المرأة وترتيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.