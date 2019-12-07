السعودية | طبيب سعودي يُصاب بجلطة بعد انتهائه من عملية جراحية لمريض

شكرا لقرائتكم طبيب سعودي يُصاب بجلطة بعد انتهائه من عملية جراحية لمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض طبيب سعودي لجلطة قلبية بعد انتهائه من عملية جراحية ناجحة أجراها لأحد المرضى.

وفي التفاصيل، خرج الطبيب السعودي الدكتور عواجي النعمي من غرفة العمليات، بعد أن أجرى عملية جراحية لأحد المرضى في مستشفى صبيا العام، وحين عودته لغرفة مريضه والاطمئنان عليه أصيب بجلطة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر حيث أجريت له قسطرة قلبية.

وأجريت للنعمي فحوصات طبية وخضع للعلاجات اللازمة، وهو يرقد الآن في العناية المركزة الخاصة بالقلب داخل مستشفى الأمير محمد بن ناصر. وكشفت تقارير أن حالته الصحية مستقرة.