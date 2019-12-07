شكرا لقرائتكم طبيب سعودي يُصاب بجلطة بعد انتهائه من عملية جراحية لمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض طبيب سعودي لجلطة قلبية بعد انتهائه من عملية جراحية ناجحة أجراها لأحد المرضى.
وفي التفاصيل، خرج الطبيب السعودي الدكتور عواجي النعمي من غرفة العمليات، بعد أن أجرى عملية جراحية لأحد المرضى في مستشفى صبيا العام، وحين عودته لغرفة مريضه والاطمئنان عليه أصيب بجلطة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر حيث أجريت له قسطرة قلبية.
وأجريت للنعمي فحوصات طبية وخضع للعلاجات اللازمة، وهو يرقد الآن في العناية المركزة الخاصة بالقلب داخل مستشفى الأمير محمد بن ناصر. وكشفت تقارير أن حالته الصحية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | طبيب سعودي يُصاب بجلطة بعد انتهائه من عملية جراحية لمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.