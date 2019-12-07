، أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مشرفي ومعلمي التربية البدنية بتعليم المنطقة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع والطموح) والذي امتد خلال يومي 4 – 5 ديسمبر، بجامعة حفر الباطن، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية، ماجد بن نهيل الظاهري، أن هذا المؤتمر الدولي النوعي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهتم بالجانب المعرفي والمهني لحقل معرفي جديد ومهم، ويأتي مكملاً لجوانب الحياة الإنسانية، ألا وهو (علم النفس الرياضي التطبيقي).

وقال: إن "مشاركة مشرفي ومعلمي التربية البدنية بتعليم المنطقة الشرقية بتقديم أوراق علمية بحثية وحضور الفعاليات من ندوات وورش علمية، هو دليل على الاهتمام بالبحث العلمي والذي ينعكس إيجابًا على نواتج التعلم".

من جانب آخر، قال معلم التربية البدنية بمجمع الحصان التعليمي بالدمام صالح بن عبد السلام الطرابيلي، إن "الورقة البحثية الأولى كانت جماعية بعنوان (تأثير استخدام الإبر الصينية على بعض المتغيرات البيولوجية للغواصين) بمشاركة الدكتور محمد بن عبد المعطي عبد المعطي محمد أبو الليف، ورشيد بن عبدالله صالح الزهراني، وماجد بن نهيل الظاهري، وتمت المناقشة علنيًا ضمن فعاليات اليوم الأول لافتتاح المؤتمر الذي كان على مستوى راقٍ جدًا بالنسبة للبحوث الجماعية".

وأشار معلم التربية البدنية بمجمع الحصان التعليمي بالدمام ضياء الدين سعيد عفيفي، إلى أن الورقة البحثية الثانية كانت فردية بعنوان (تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام الوسائط المتعددة على التحصيل المعرفي والأداء المهاري لطلاب المرحلة المتوسطة) وتمت المناقشة علنيًا ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.

وقال مشرف التربية البدنية بمكتب تعليم الخفجي عبدالله بن محمد القحطاني بدوره: إن "المؤتمر سعى لدعم الحركة العلمية والبحثية في مجال الأنشطة البدنية والحركية والصحية لكل فئات المجتمع، انطلاقًا من أهمية اللياقة البدنية والأنشطة الحركية والرياضية في تعزيز حياتنا وسلوكنا الصحي، والسعي إلى خلق بيئة اجتماعية صحية، بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م".

وذكرت مشرفة المجال الصحي والبدني ابتسام بنت محمد البومطر، أن المؤتمر فتح لنا آفاقًا جديدة عن موضوع البحث العلمي واتساع مداركنا في البحوث العلمية، وصقل المهارات الأكاديمية، وزيادة الحصيلة العلمية، وبناء العلاقات الإنسانية؛ لنهل المعرفة منهم مباشرة، كما أن المؤتمر حرص على أن يستقطب نخبة من العلماء والمهتمين بهذا المجال؛ للخروج بأفضل النتائج التي تخدم الرياضة والممارسين لها، حيث بلغ عدد البحوث المقدمة للمؤتمر240 بحثًا، وبمشاركة 16 دولة، كما سيُقام على هامش المؤتمر 13 ورشة تدريبية وندوة علمية و236 بحثًا علميًا .

وختامًا ذكر "الظاهري"، أن الجلسات العلمية للمؤتمر أسفرت عن صدور عدة توصيات علمية أبرزها، ضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي، كاتحاد رياضي يتبع للهيئة العامة للرياضة، ويتكامل مع أعمال ومهام الاتحادات الرياضية في المملكة، كذلك أهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية السعودية والخليجية والعربية، كمهنة فنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي، والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية.

كما أوصت بتوجيه كل البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي، بحيث يعمل جنبًا إلى جنب مع التدريب الرياضي؛ للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي جامعة حفر الباطن