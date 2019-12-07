، 77 فريقًا و3 آلاف متطوع ينظفون شاطئ "شعارة" بجنوب جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم العالمي للتطوع.. بمشاركة 4 جامعات و15 حافلة

قام 77 فريقًا و3000 متطوع في اليوم العالمي للتطوع بتنظيف شاطئ شعاره بجنوب جدة ضمن الفعالية السابعة لعيون جدة بقيادة حرس الحدود بمحافظة جدة، وبمشاركة أربع جامعات، هي: جامعة عفت وجامعة دار الحكمة والجامعة العربية المفتوحة وجامعة جدة. وكذلك مشاركة النقابة العامة للسيارات بـ15 حافلة لنقل المتطوعين.

وقال المهندس هتان بن هاشم حمودة، قائد ومؤسس فريق لعيون جدة، إن الفعالية تمت اليوم بشغف التطوع لإيصال رسالة (بيئتك مرآتك تعكس صورتك). والهدف من هذه المبادرة السابعة هو إيصال رسالة لكل متنزه أن الشاطئ جميل؛ فحافظ عليه كما تحافظ على منزلك وسيارتك.

وأوضح "حمودة" أن (واسكو)، شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة، شاركت في تجميع المخلفات وفرزها لإيصال رسالة للمواطن بفرز المخلفات أفضل من تركها.

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