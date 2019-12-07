، بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
جدَّد عدد من سكان حي "قروى" بالطائف شكواهم من مجهولين؛ حوّلوا شارع رئيسي إلى ساحة للتفحيط بشكل يومي خلال ساعات الليل المتأخرة، مجددين مطالبهم بمتابعتهم أمنيًّا، ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصًا قائدي الدراجات النارية؛ ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظهم من منامهم.
وكان حادث قد تسبب فيه أحد المفحطين مساء أمس بعد أن اصطدم بمركبة من نوع فورد، تقف أمام منزل صاحبها في شارع الأعشى بحي قروى في الطائف، وذلك بعد ليلة تفحيط مزعجة، بدأت بعد الثالثة من فجر اليوم، بخلاف الحوادث السابقة التي ارتكبوها، واصطدامهم بجدران المنازل المحيطة، وتسببهم في وقت سابق بهدم أحد تلك الجدران بعد الدخول فيه من قِبل مركبة أثناء التفحيط.
وقال أحد السكان المتضررين لـ"الخليج 365": تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من عشر سنوات بالشارع، أسهمت في منع المفحطين من الوجود، إلا أنه قبل سنوات بسيطة تمت إزالة تلك المطبات؛ ما زاد من وجودهم، واستمرار ممارستهم التفحيط.
وأشار إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، مطالبًا بوجود الدوريات، ومراقبتها الحالة، وضبط ممارسي التفحيط، ومعاقبتهم نظامًا، وتخليص السكان من إزعاجهم، وكذلك تخليصهم من الخطورة التي يشكلونها على منازلهم وعلى مركباتهم التي تقف بجانبها.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 11:09 PM
تسبُّبوا بعدد من الحوادث وألحقوا بمساكن ومركبات الأهالي تلفياتبالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون
جدَّد عدد من سكان حي "قروى" بالطائف شكواهم من مجهولين؛ حوّلوا شارع رئيسي إلى ساحة للتفحيط بشكل يومي خلال ساعات الليل المتأخرة، مجددين مطالبهم بمتابعتهم أمنيًّا، ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصًا قائدي الدراجات النارية؛ ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظهم من منامهم.
وكان حادث قد تسبب فيه أحد المفحطين مساء أمس بعد أن اصطدم بمركبة من نوع فورد، تقف أمام منزل صاحبها في شارع الأعشى بحي قروى في الطائف، وذلك بعد ليلة تفحيط مزعجة، بدأت بعد الثالثة من فجر اليوم، بخلاف الحوادث السابقة التي ارتكبوها، واصطدامهم بجدران المنازل المحيطة، وتسببهم في وقت سابق بهدم أحد تلك الجدران بعد الدخول فيه من قِبل مركبة أثناء التفحيط.
وقال أحد السكان المتضررين لـ"الخليج 365": تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من عشر سنوات بالشارع، أسهمت في منع المفحطين من الوجود، إلا أنه قبل سنوات بسيطة تمت إزالة تلك المطبات؛ ما زاد من وجودهم، واستمرار ممارستهم التفحيط.
وأشار إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، مطالبًا بوجود الدوريات، ومراقبتها الحالة، وضبط ممارسي التفحيط، ومعاقبتهم نظامًا، وتخليص السكان من إزعاجهم، وكذلك تخليصهم من الخطورة التي يشكلونها على منازلهم وعلى مركباتهم التي تقف بجانبها.
، بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.