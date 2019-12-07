يبحث الكثير من الوافدين بالمملكة من أجل معرفة كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيمين بالمملكة عبر رابط أبشر الجوازات السعودية الجديد، بعد أن كانت الخدمات متواجدة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، وتُعد تلك الخدمة الإلكترونية ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة، ولكنها من أكثر الخدمات بحثًا نظرًا لأن التأخير عن تجديدها يؤدي إلى المزيد من العقوبات والغرامات التي تصل إلى حد الترحيل خارج المملكة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمقيمين

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن حملتها الجديدة وطن بلا مخالف، وتم إصدار العديد من القواعد والأنظمة من أجل ضبط عملية الإقامة بها، حيث فُرضت غرامة قدرها 500 ريال سعودي للتأخير في عملية التجديد في المرة الأولىن وتتضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي في المرة الثانية، أما في المرة الثالثة يتم ترحيل المخالفين خارج المملكة نهائيًا.

تاريخ انتهاء الإقامة

أتاحت المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة لمعرفة موعد انتهاء مدتها، وأيضًا من الممكن القيام بتسديد قيمة الرسوم الخاصة بها، ولكي يستفيد المقيمين من تلك الخدمات، لابد من التسجيل عبر منصة أبشر وتفعيل الحساب، ليتمكن المقيمين من الاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة عبر الموقع، ويكون التسجيل عن طريق :

ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وكتابة الاسم وكلمة المرور.

Advertisements

ـ الذهاب إلى صفحة المكفولين، ثم الاستعلامات الالكترونية، والاستعلام عن إقامة.

ـ كتابة رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها والرمز المرئي.

ـ سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالإقامة وتاريخ إصدارها وصلاحيتها وموعد تجديدها.

يُذكر أنه هناك بوابة خاصة للاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكن أن يلجأ إليها المقيمين مباشرة بدلًا من تضييع الوقت في الذهاب إلى المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد من خلال القيام بالدخول إلى بوابة الاستعلام عن الإقامة إلكترونيًا، ومعرفة كافة التفاصيل حول الإقامة.