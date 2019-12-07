شكرا لمتابعة خبر عن مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يرفض مغادرة مقبرة والده لتونيسه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مَثل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أسمى معاني الحب والإخلاص وبر الوالدين، إذ رفض مغادرة مقبرة والده وأصر على العيش بالقرب منه لتونيسه والدعاء له.

وظهر في مقطع فيديو مؤثر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطن وهو يجلس بجانب قبر والده، موجهًا رسالة إلى والده ووالدته.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو، سألين الله أن يشفيه ويغفر لوالديه وجميع أموات المسلمين، مؤكدين أنه من الذرية الصالحة في الدنيا.