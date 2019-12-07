شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح حقيقة « الرياضة تغني عن ترك التدخين » والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، هل الرياضة تغني عن ترك التدخين.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن ” هل الرياضة تغني عن ترك التدخين لان هذا هو عذرهم بأنهم يمارسون الرياضة فلا داعي لتركه للذين عملوا قسطرة ودعامة ” .
ورد النمر قائلًا: لا تغني أبداً عن ترك التدخين…بل لو وضع ترك التدخين في كفة وممارسة الرياضه في كفة أخرى، لرجحت كفة ترك التدخين.
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