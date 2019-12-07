شكرا لقرائتكم خبر عن كشفت علاقته بـ‘‘اسامة بن لادن‘‘ .. شاهد آخر تغريدة كتبها الطيار السعودي قبل تنفيذه هجومًا عسكريا على القاعدة الأمريكية في فلوريدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف العسكري السعودي المتدرب الذي قتل ثلاثة أمريكيين وجرح سبعة آخرين، داخل قاعدة عسكرية تابعة للبحرية الأميركية في فلوريدا، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها "دولة شر"، وذلك في منشور منسوب له نشر على الإنترنت قبيل الهجوم، وفق ما أفاد به موقع "سايت" المتخصص في متابعة أنشطة "الحركات المتطرفة".

وذكر الموقع الأمريكي أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، ونشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

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وأضاف بيان الشمراني "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل كذلك ضد الإنسانية".



وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن المحققين لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كان مطلق النار هو بالفعل من كتب المنشور.

وتم حذف الحساب على تويتر حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأميركي لإسرائيل وتضمن اقتباسًا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وتم اعتقال ستة سعوديين في أعقاب العملية، بينهم ثلاثة شوهدوا وهم يصورون الهجوم بأكمله، بحسب ما أفادت به "نيويورك تايمز"، نقلاً عن شخص مطلع على التحقيقات الأولية.



وكان المهاجم مسلحًا بمسدس من طراز "غلوك" عيار 9 ملم اشتراه في الولايات المتحدة، وفق "نيويورك تايمز". وتضمن المسدس مخزن ذخيرة إضافيا بينما كان في حوزة المهاجم ما بين أربعة وستة مخازن أخرى.

وتستضيف قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية 16 ألف عسكري وأكثر من 7000 مدني وتتضمن سربًا لتعليم الطيران، وتعد بمثابة مركز تدريب مبكر لطياريي البحرية.

وتعتبر القاعدة مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأميركية. وتأسست سنة 1985 خصوصًا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.