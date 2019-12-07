ألقى مرور منطقة المدينة المنورة القبض على قائد مركبة متهور عكس اتجاه السير في حي العزيزية، بمركبة لا تحمل لوحة أمامية. ونشرت الإدارة العامة للمرور صوراً للمركبة بعد إيقاف قائدها، مشيرة إلى أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. يُذكر أن مخالفة عكس السير من المخالفات الكبرى، ويعاقَب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، وفقًا لجدول مخالفات المرور رقم 6.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. القبض على متهور عكس السير بمركبة لا تحمل لوحات أمامية في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.