السديس يعلق على جريمة فلوريدا: الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه...

أدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس حـادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا الأمريكية، مؤكداً أن الإسلام بريء من هذه التصرفات. وقال السديس إن هذا العمل لا تقره شريعة ولا عقل، فهو يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وإن الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين.

وأكد على أن المملكة رائدة في جهود التصدي لمظاهر الإرهاب كافة، وتعبّر عن رفضها له بصوره ودوافعه كافة، لافتاً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين هي نبراس للعقيدة السمحة والوسطية والاعتدال، نابذة للتطرف والغلو والانحلال بجميع أشكالها. يُذكر أن مرتكب الجريمة طالب سعودي كان يتلقى تدريبا في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، وأسفر الحـادث عن وفـاة ثلاثة طلاب وإصابة 7 آخرين إضافة إلى مقتـل المهاجم.