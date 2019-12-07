“الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة غداً الأحد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ (الأحد) في المملكة. وأفادت الهيئة بأنه يُتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على وسط المملكة وغربها وشمالها، وأن تكون السماء غائمة جزئياً على شرق المملكة وشمالها الشرقيّ. ويمكن أن تسجّل محافظة القنفذة غداً أعلى درجة حرارة في المملكة (32 درجة مئوية)، وتسجل حائل وطريف أدنى درجة حرارة (4 درجات مئوية).

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