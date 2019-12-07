وزير الطاقة: زيادة تخفيض إنتاج النفط تمتص فائض المخزون وتحافظ على استقرار الأسعار

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه إضافة إلى التخفيض الأخير الذي التزمت به السعودية بـ167 ألف برميل يومياً من النفط، هناك 400 ألف برميل يومياً إضافية طوعية يمكن تخفيضها.

وأوضح أن التخفيض مربوط بمدى التزام الدول الأعضاء بالتخفيضات الخاصة بها، حيث يأتي تعميق تخفيض الإنتاج لامتصاص الفائض في المخزونات وللحفاظ على استقرار الأسعار، كما أن الخفض الإضافي لإنتاج النفط يعالج أي احتمال للمخاطرة، وهو كافٍ لاستقرار السوق. وقال إن خفض الإنتاج هو محاولة لاستيعاب حجم جيد من النمو الطبيعي الذي يحدث في المرحلة الحالية من المخزون التجاري، ما يعزز التعامل معه حتى نهاية السنة الحالية لخفض المخزون لمستويات مقبولة، مع النظر لبعض الدول التي كانت غير ملتزمة وجددت التزامها بخفض الإنتاج.