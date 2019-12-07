الدفاع المدني يكشف سبب انفجار خزان محطة وقود في المدينة المنورة

كشف المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، في بيان رسمي، عن أسباب وملابسات حـادث انفجار خزان وقود في محطة وقود بحي الضيافة بالمدينة المنورة. وأوضح الجهني أن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات.

وأضاف أن ذلك أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب في حدوث الانفجار، وقد تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها. وكان مقطع فيديو متداول وثّق لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود، ما أدى إلى هلع الموجودين بالمكان عقب الانفجار.