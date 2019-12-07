منها “غوميز” و”هتلر”.. هذه أغرب أسماء الصقور المشاركة بمهرجان الملك...

يستقي الصقارون عادة أسماء صقورهم مما يدل على القوّة والشجاعة والسرعة، أو من شيء يتعلق بالصقر نفسه، أو شخصية معروفة، أو من أسماء الأبناء، كما يحدث حاليا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2. وأطلق صقارون على صقورهم أسماء مثل “غوميز” المحترف الفرنسي في نادي الهلال، أو أسماء شخصيَّات سينمائيَّة مثل “البروفيسور” و”الجوكر”، ومنها كابوس، بارود، شوق، عجيب، ملهم، براق، ولهانة.

كما تعكس الأسماء شكل الصقر وحركته، مثل “مشوش”، الفائز بالمركز الأول في فئة قرموشة جير فرخ، في مسابقة الملواح 400 متر، حيث قال صاحبه إنه يشوِّش عليه من فرط حركته، ويتساءل عمَّا إذا كان سيفوز أم لا. ومن أسماء الصقور الأخرى مزيون، حسناء، ومن أغرب الأسماء في المهرجان إسعاف، اسبرين، عريان، مجهول، الجمس، البورش، الشقة، 2030، جنكيز، هتلر، جساس، وغيرها. يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، ويُقام في ملهم شمال مدينة الرياض، بجوائز إجمالية تتجاوز 21 مليون ريال.