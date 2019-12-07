“الخارجية” ترحب بإعلان السودان وأمريكا استئناف العلاقات الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية – اليوم (السبت) – إنها ترحب بإعلان السودان وأمريكا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد أكثر من عشرين عاماً. وأضافت أن تبادل السفراء وتعيين أمريكا سفيراً لها لدى الخرطوم يعكس تفهم الولايات المتحدة للمرحلة التي يمرّ بها السودان، ويدعم الحكومة الانتقالية.
وأكدت الخارجية أن إنهاء البلدين للفراغ الدبلوماسي خطوة إلى الأمام تسهم في تجاوز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسمه من الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية عنه.
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