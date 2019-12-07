السفير الرويلي يشرّف احتفال تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – المكسيكية

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي في احتفال تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – المكسيكية.
ووقّع سفير خادم الحرمين خلال الاحتفالية التي عقدت في مجلس النواب المكسيكي، على وثيقة التأسيس مع رئيسة اللجنة كلاوديا بيريز.
وألقت بيريز خلال الاحتفال كلمة رحّبت فيها بالسفير وأعضاء السفارة، وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة.
كما ألقى السفير السعودي، كلمة هنأ فيها رئيسة اللجنة وأعضاءها بتأسيسها وأهمية الدفع بالعلاقات الثنائية لمجالات أرحب، خاصة في المجال البرلماني.
وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بالمناسبة، وبعد ذلك حضر الجميع جلسة حية لمجلس النواب المكسيكي رحبت خلالها رئيسة المجلس بالسفير ومرافقيه وباركت تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية.
والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، في نهاية الاحتفال.
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