تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق صقور «الملواح 400 متر»

توج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مسابقة «الدعو (الملواح) 400 متر».

وخصص اليوم السابع من المسابقة لإجراء 3 أشواط: شوطين لفئة «حر فرخ» للملَّاك السعوديين، والثالث لفئة «حر قرناس» للملَّاك السعوديين، وكانت الأفضلية فيها للصقر «ليون» كأسرع صقر قطع الـ400 متر في سباقات اليوم.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من الشوط الأول لفئة «حر فرخ» للصقر «ليون» للصقَّار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 18.210 ثانية، والصقر «آر ون» للصقَّار مصعب بن أحمد بن مطلق الدعيج بزمن 18.274 ثانية، والصقر «رياض» للصقار شايم ناصر محمد الغثياني المري بزمن 18.529 ثانية.

Advertisements

وأسفرت نتائج الشوط الثاني للفئة نفسها عن حصول الصقر «جساس» للصقَّار حمد بن ناصر الغثياني المري على المركز الأول بزمن 18.750 ثانية، وحل ثانيًا الصقر «شعاق» للصقَّار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني بزمن 18.852 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر «مبروك» للصقَّار ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي بمدة 18.988 ثانية.

وشهد الشوط الثالث لفئة «حر قرناس» للملَّاك السعوديين أمطارًا خفيفة ساعدت في انتزاع الصقر الأقوى والأجدر المركز الأول في الشوط؛ حيث جاء أولًا الصقر «حوران» للصقَّار محمد جابر المري بزمن 19.624 ثانية، تلاه في المركز الثاني الصقر «لوهان» للصقَّار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 20.270 ثانية، وفي المركز الثالث حل الصقر «علم» للصقَّار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيقي بزمن 20.618 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.