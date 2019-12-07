وزير الشؤون الإسلامية: حادث فلوريدا جريمة قذرة وخيانة للأمانة

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، حادثة القاعدة العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، بأنها جريمة قذرة وخيانة للأمانة ولا يقرها الإسلام ولا تمثل السعوديين.
وقال وزير الشؤون الإسلامية -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن «هذا العمل الإجرامي لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا»، وتابع قائلًا: «فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة».
وأضاف الوزير آل الشيخ، «ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان، ونؤكد رفضنا التامّ لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه -ببالغ الحزن والأسى- خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وقتل حوالي 3 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا أمس الجمعة.
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