كراني: أمطار غزيرة وبرَد على مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقَع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مع تكوُّن سحب رعدية ممطرة تمتد من العراق إلى المملكة خلال الساعات المقبلة.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعون الله، تكوُّن ركامي رعدي وممطر.. يتحرك إلى وسط العراق وجنوبه، يمتد تأثيره على دولة الكويت حتى جنوب غرب منطقة الرياض».
ولفت كراني إلى أن هذا التكون الركامي سوف يتحرك بوتيرة شبه متسارعة في اتجاه (الدمام، والجبيل، والخبر)، مصحوبًا برياح هابطة تؤدي إلى تدهور الرؤية، إضافة إلى هطول أمطار تميل إلى الغزارة مع تساقط البرد.
من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طقس اليوم السبت، يشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية، وتكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.
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