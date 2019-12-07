«صحة الطائف» تُطلق 600 مبادرة تطوعية للتخفيف من آلام محدودي الدخل

دشَّنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، نحو 600 مبادرة تطوعية، على مدار يومين، شارك فيها أكثر من 8 آلاف فرد، تزامنًا مع «اليوم العالمي للتطوع».

وقد وقف مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، على جهود الفرق الميدانية لعدد كبير من المبادرات التطوعية في الميادين العامة والأسواق في «جوري مول» و«تيرا مول».

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، أطلقت صحة الطائف أكثر من 600 مبادرة تطوعية متنوعة استهدفت كافة أطياف المجتمع، وتنوعت في أدوارها لتشمل عددًا كبيرًا من الخدمات الصحية التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، داخل المستشفيات والأماكن العامة والمولات التجارية والميادين العامة.

Advertisements

وأضاف الربيعي أن «المبادرات التطوعية شملت حزمة من الخدمات الصحية المتنوعة بين توعية صحية وتعريفية وتنويرية بالعديد من الأمراض والمخاطر الصحية، بجانب تقديم برامج علاجية ودوائية وتعريفية تصحيحية لكثير من السلوكيات المعتادة، وأيضًا تقديم خدمات مخبرية وتشخيصية لكثير من الأمراض بمشاركة كافة مستشفيات صحة الطائف وعدد من مرافق القطاع الصحي الخاص والجمعيات التعاونية والخيرية في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وتابع الربيعي أن مجمل المبادرات مستمرة حتى نهاية اليوم السبت، وتهدف إلى تحفيز الفرق التطوعية والدفع بهم للوصول إلى كافة شرائح المجتمع ومساعدتهم صحيًّا، ومن ذلك زيارة محدودي الدخل في منازلهم، والتأكد من أوضاعهم الصحية، وتقديم الخدمات اللازمة لتخفيف آلامهم.

وأكد الربيعي أن تلك الفرق حققت نتائج إيجابية لمسها مستفيدو الخدمة، متمنيًا أن تسهم تلك الفعاليات في خلق مزيد من البرامج والمبادرات الخدمية في المجال الصحي لتعزيز مفهوم المساعدة، وتقديم الخدمة الصحية المباشرة للجميع تطوعيًّا في كل وقت ومكان.