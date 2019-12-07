«مدني المدينة»: تسرُّب من الأنابيب وراء انفجار خزان محطة الوقود

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أسباب وملابسات الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني العميد خالد الجهني في بيان نشرته المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود؛ نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات.

وأشار الجهني إلى أن ذلك أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مخضة دفع الوقود؛ مما تسبب بحدوث الانفجار، موضحًا أنه تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.

ومساء أمس الجمعة، قال العميد «خالد مبارك الجهني»: إن المديرية تلقت بلاغًا، تمام الساعة 1:29 ظهرًا الخميس، بشأن اندلاع حريق في المحطة، مضيفًا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني لموقع الحادث.

ولفت إلى أنه لدى وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، اتضح أنه في خزان الوقود الخاص بالمحطة، وقد تمت مباشرته والسيطرة عليه، وإخماده ومنع انتشاره فيما لم ينتج عنه وقوع أي إصابات.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يوثق لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود بمنطقة المدينة المنورة، وهلع الموجودون بالمكان عقب الانفجار.

المقطع الذي صوَّرَتْه كاميرات المراقبة بالمحطة، أظهر لحظة ما قبل الانفجار؛ حيث كانت بعض السيارات موجودة بالمكان استعدادًا لملء خزاناتها بالوقود، وعقب انفجار الخزان الموجود تحت الأرض، هرع قادة المركبات بالهروب من النيران.

وذكر مغردون أن انفجار خزان الوقود وقع، ظهر أمس الخميس، وأسفر عن حفرة كبيرة في أرضية المحطة، بينما تضررت بعض السيارات التي كانت قرب الخزان.

وأظهر مقطع الفيديو انبعاث شعلة ضخمة من النار من تحت الأرض لأجزاء من الثانية أعقبها انفجار خزان الوقود الموجود تحت أرض المحطة.