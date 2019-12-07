الأرصاد: درجات حرارة منخفضة ورؤية أفقية محدودة على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة، مع تأثر الرؤية الأفقية على تلك المناطق بسبب الضباب.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك سماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال شرق المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

أما الخليج العربي فستكون الرياح السطحية فيه غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.