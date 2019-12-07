بالصور.. «أمانة الشرقية» تغرس 700 شتلة بمشاركة متطوعين وأهالي المنطقة

نظمت أمانة المنطقة الشرقية في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية، فعالية غرس 700 شتلة، التي تأتي في إطار خطة تشجير مدن المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة «شرقية خضراء» التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

ففي الواجهة البحرية بالدمام، شارك أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب، بغرس 400 شتلة وتنظيف الواجهة، فيما شارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في حديقة الحزم بالدمام بغرس 300 شتلة، وهو ما يُظهر حالة الوعي لدى المواطنين بأهمية المبادرة ودورهم في تفعيلها.

بدوره، أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن المبادرة تشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى الشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ويتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

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ولفت المغربل إلى أنه تم العمل على تأسيس برامج خاصة، بحيث تلتزم الأمانة بتوفير الأشجار والشتلات المناسبة لطبيعة بيئة للمنطقة، وتوفير خط اتصال للاستفسار عن المبادرة والمشاركة فيها، إضافة إلى تثقيف وتوعية فريق المبادرة من خلال مهندسي الأمانة.

ونوه أنه تم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تحافظ على المظهر الجمالي العام، وتتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتنتج الأوكسجين بنسبة عالية، مبينًا أنه سيتم تقديم شهادات للمتطوعين بعدد ساعات التطوع، وجوائز للمتطوعين المتميزين، إضافة إلى جوائز لأفضل مركز صحي نموذجي وأفضل مدرسة.

يذكر أن مبادرة «شرقية خضراء» تستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال 3 أشهر في كافة مناطق المنطقة الشرقية.