الخارجية: تعيين سفير أمريكي بالسودان يشكل دعمًا للحكومة الانتقالية

رحّبت وزارة الخارجية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.

وأضافت أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التي تمر بها السودان، والتي تتطلب تضافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن الخطوة الأمريكية تشكل دعمًا للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019م، وتسهم في مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين.

وأوضحت أن تبادل السفراء بين الدولتين، يدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسمه من الدول الراعية للإرهاب، ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مرت بها السودان.