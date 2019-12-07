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إقبال خليجي في آخر أيام تسجيل الصقَّارين الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز

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شهد اليوم الأخير من تسجيل الصقَّارين الدوليين في مسابقة الدعو «الملواح» 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ إقبالاً كثيفًا من الصقَّارين الخليجيين، بعد أن أتاح نادي الصقور السعودي التسجيل أمام المشاركين الدوليين في أرض المهرجان حتى اليوم السابع.

ومن المقرر انطلاق أشواط الدوليين في مسابقة الملواح في اليوم العاشر من المهرجان الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وبدت ملامح الجديَة والحماس على المشاركين الخليجيين للمنافسة على جوائز المهرجان والظفر باللقب، من خلال روح المنافسة العالية التي قدموا بها إلى أرض المهرجان؛ حيث تمَ تسجيلهم بحسب التصنيف والفئة الخاصة بالمسابقة؛ إذ سيتنافسون بمسابقتي (الملواح) الدعو 400 متر، والمزاين التي تنطلق الخميس المقبل.

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وأبدى عدد من الصقَّارين القادمين من الإمارات والبحرين، إعجابهم بآليَة التسجيل وسلاستها، شاكرين نادي الصقور على ما يقدمه من عون ومساعدة، بما في ذلك اللجان الطبيَة المتخصصة بفحص الطيور؛ لما تبذله من جهد كبير في تسهيل مهام التسجيل والفحص، معللين مشاركتهم في المهرجان بأنَها فرصة كبيرة لكل صقَّار للمشاركة في هذا المحفل الكبير في عالم هواية تربية الصقور والصيد بها، الذي أصبح خلال فترة قياسيَة، المسابقة الأضخم على مستوى الخليج والعالم.

ويُعدُّ الإقبال الكبير من المشاركين الخليجيين، مؤشرًا كبيرًا على أهميَة مسابقات مهرجان الصقور بنسخته الثانية؛ إذ تتجاوز قيمة الجوائز المقدَمة للفائزين في المسابقات 21 مليون ريال سعودي، على مدار 16 يومًا في ملهم شمال العاصمة الرياض.

 

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