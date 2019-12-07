فريق طبي سعودي يُجري 13 عملية قلب لأطفال تنزانيا

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ 13 عملية جراحية للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية: 5 جراحات قلب مفتوح، و 8 جراحات قسطرة قلب.

وتم إجراء هذا العدد من العمليات في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية: 23 لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و 32 عملية قسطرة للأطفال. وتهدف الحملة إلى إجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتنزانيا، انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني، ممثلةً في المركز، تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف بجانبهم ورفع معاناة أسرهم.