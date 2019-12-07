اختفاء مواطن في ظروف غامضة.. وشرطة الطائف تكثف جهود البحث عنه

ناشدت أسرة رجل أمن يعمل في إحدى القطاعات العسكرية بمدينة الطائف، المساعدة في العثور على نجلها المفقود منذ 11 يومًا.

وقالت والدة المفقود في تصريحات لـ«عاجل»، إن نجلها فارس عبيدان الحارثي (27 عامًا، ذهب لمراجعة المحكمة الجزئية بالطائف يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أن المحكمة أخبرتهم بأن الحارثي خرج مستقلًا سيارته البيضاء من نوع أكسنت، وتحمل لوحة رقم ( ددط 2433)، وليس لديها أي معلومات عن مكانه.

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وأكدت أنها تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة للبحث عن نجلها، مشيرة إلى أن جهة عمله تواصلت معهم لإبلاغهم بتغيبه عن العمل، الأمر الذي زاد من قلقها.

وناشدت أسرة الحارثي، من لديه أي معلومات تدل على مكانه إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال على الأرقام التالية: «0582612531 ،

0530800670».