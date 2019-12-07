بالصور.. «مرور المدينة» يطيح بقائد مركبة سار عكس الاتجاه بحي العزيزية

تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من الإطاحة بقائد المركبة سار عكس اتجاه السير في حي العزيزية.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المركبة التي كان يقودها سائقها، لا تحمل لوحة أمامية، مؤكدًا أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وبحسب قانون المرور، فإنَّ عقوبة قیادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السیر، ھي غرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف ریال، ولا تشمل العقوبة حجز السیارة، أو توقیف قائدھا.
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