السعودية اليوم / مطوفي حجاج جنوب آسيا توقع عقد خدمات موسم حج 1441هـ لحجاج بنجلاديش



مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1441 ه الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر اليوم مع معالي وزير الدولة بوزارة الشؤون الدينية لحكومة بنجلاديش شيخ محمد عبدالله في مقر المؤسسة بمكة المكرمة العقد الموحد لخدمة حجاج بنجلاديش خلال موسم حج هذا العام 1441 ه .

ونوه معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش شيخ محمد عبدالله بما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم، والخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام مؤكدا أن ما ينعم به ضيوف الرحمن من كريم الرعاية وبالغ الاهتمام يعد مصدر فخر واعتزاز لدى كافة المسلمين، مثمّنًا في الوقت ذاته جهود وزارة الحج والعمرة وما تقدمه من تسهيلات كبيرة في كافة الإجراءات منذ وصول الحجاج إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.

وأشاد معاليه بمبادرة طريق مكة التي أسهمت بفضل الله عز وجل في تسهيل إجراءات الحجاج في المناقذ الجوية وتقليل مدة انتظارهم فيها، ونوّه بالتعاون القائم بين المؤسسة ومكتب شؤون حجاج بنجلاديش لتقديم خدمة متميزة، وتوعية الحجاج قبل قدومهم للمملكة عن المناسك والأنظمة والتعليمات التي تسهل لهم أداء نسكهم.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر شكره وتقديره لجميع للقائمين على مكتب شؤون حجاج بنجلاديش على تعاونهم الدائم والتنسيق المستمر مع المؤسسة لتدعيم الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة كافة الملاحظات الواردة عن مواسم الحج الماضية مؤكدا أن المؤسسة بدعم وتوجيه دائم من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن تعمل في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله - بتوفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والتيسير للحجاج.

// انتهى //

21:55ت م

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