السعودية اليوم / مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر



جدة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

وزع مشروع المملكة العربية

وشارك في التوزيع ممثلين عن المشروع، ومسؤولين في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم التي وصلت إلى الميناء.

وأفاد ممثل المشروع توفيق الغامدي، أن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قبل حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.

يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ , وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.

// انتهى //

21:43ت م

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جدة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسوزع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أمس، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي التي ذكّيت في موسم حج عام 1440هـ، على مستحقيها في جمهورية النيجر.وشارك في التوزيع ممثلين عن المشروع، ومسؤولين في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم التي وصلت إلى الميناء.وأفاد ممثل المشروع توفيق الغامدي، أن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قبل حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ , وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.// انتهى //21:43ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.