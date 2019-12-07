السعودية اليوم / حرس السواحل الجزائري يحبط محاولة هجرة سرية بسواحل سكيكدة الجزائرية



الجزائر 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

أحبط حرس السواحل الجزائري بمدينة سكيكدة شمال شرق الجزائر اليوم محاولة هجرة غير شرعية انطلق فيها 19 شابًا جزائريًا نحو أوروبا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالمدينة أن الشبان انطلقوا من منطقة شطايبي التابعة لمحافظة عنابة قبل أن تتمكن دوريات تابعة لحرس السواحل بسكيكدة من إيقافهم على بعد 30 كم من الساحل.

// انتهى //

20:53ت م

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