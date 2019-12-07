السعودية اليوم / وفد طبي من التجمع الصحي بالقصيم يطلع على الأنظمة الصحية ببريطانيا



لندن 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

اختتم وفد طبيي ُمثل التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس، زيارته للاطلاع على برامج مجموعة "موديلتي بارتنر شيب"، في مدينة لندن بـبريطانيا، بعد أن عقد عدة لقاءات مع القيادات الصحية وفريق العمل بالمنظمة.

وتهدف الزيارة التي قام بها مجموعة من الأطباء والأخصائيين من التجمع الصحي بالمنطقة إلى الاطلاع على النظام الصحي البريطاني، شملت زيارة المجموعة الصحية "فيرجن" بلندن والاجتماع مع المسؤولين، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في النظام الصحي.

ويسعى التجمع الصحي بالقصيم إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة من الإيجابيات التي حققتها، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين في المنطقة القصيم.

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20:50ت م

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