السعودية اليوم / اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم دورة تدريبية بالسودان حول مقاومة الأخبار الزائفة



الخرطوم 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، أعمال الدورة التدريبية حول " مقاومة الأخبار الزائفة" التي تنظمها أكاديمية التدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات الدول العربية لعدد من المتدربين السودانيين وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات المرافقة لها للاحتفال بخمسينية الاتحاد التي تستضيفها الخرطوم هذا الأسبوع.

وقال المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان في كلمة له خلال افتتاح الدورة التي تستمر يومين " إن التدريب يعتبر أساسيًا لعملية التطوير الأمر الذي أدى لإنشاء هذه الأكاديمية وهي مجهزة على أعلى طراز لتضاهي مراكز التدريب العالمية، وهناك وفرة بالأخبار"، مشددًا على أهمية التحقق منها، وأنهم سيقومون بوضع آلية لكيفية استدامة مثل هذه الدورات، قائلاً " إن منصة التدريب عن بعد يمكن الاستفادة منها وأنه سيتم تعزيزها بعدد من الدورات.

وأشار إلى ضرورة أن يكون التدريب بجودة عالية، مبيناً أن هذه الدورة تأتي في إطار احتفالات الاتحاد بمرور خمسين عامًا على إنشائه والذي ولد في السودان عام 1969م، مضيفاً أنه قبل عشرة أعوام احتفلنا بأربعينية الاتحاد في الخرطوم.

وأوضح أهمية عقد هذه الدورة في السودان لأن السودان يمر بمرحلة الديمقراطية، مهنئاً بنجاح ثورة ديسمبر التي أعطت المثل لكل الشعوب.

من جانبه أشاد المشرف على أكاديمية التدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات الدول العربية الدكتور رضا النجار بالجهود المبذولة للتدريب وسياسة الدولة بإعادة تأهيل الكوادر البشرية في السودان، شددًا على أهمية العمل الجماعي الشبكي في العهد الرقمي، وأنه لابد للإعلام أن يكون مسؤولاً ومهنياً.

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20:32ت م

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