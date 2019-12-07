رئيس برشلونة قلق من رحيل ميسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بقلقه إزاء قرب نهاية مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

اللاعب الدولي الأرجنتيني بلغ 32 عاما، ليصبح على مشارف الاعتزال في غضون سنوات قليلة.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال بارتوميو: "أنا قلق بشأن اليوم الذي سيغادر فيه ميسي، لذا أود تجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة".

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وأضاف: "ميسي لا يزال بعيدا عن الرحيل، ولقد تحدثنا مرارا بشأن ذلك، فهو ليس لديه أي مشكلة بشأن البقاء مع البارسا، ولا شك لديّ في استمراره معنا حتى الاعتزال، هذا تعهد منه بذلك".

وأكمل: "لهذا السبب، ليس لديّ شك في انتهاء مسيرته هنا، وقتما يشاء ذلك".

وسئل بارتوميو عن مصير المدرب إرنستو فالفيردي، فأجاب: "إنه مطالب كل عام بالفوز بكل شيء، كما أن لديه عقدا حتى عام 2021، لكن ربما نقرر أو يقرر هو عدم الاستمرار في وقت قريب، فهناك شرط جزائي".