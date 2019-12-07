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حفر وعائية على طريق ثلوث المنظر تهدد حياة مستخدميه

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2019-12-07

حفر وعائية على طريق ثلوث المنظر تهدد حياة مستخدميه

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” انتشار عدد من الحفر الوعائية، إضافة إلى عدم وجود أكتاف في بعض المواقع على امتداد الطريق المودي إلى مركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق.

وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار هذه الحفر وعدم وجود أكتاف تسبب في وقوع عدد من التلفيات لمركباتهم، مشيرين إلى أن عبور الناقلات على ذات الطريق تسبب في ظهور هذه الحفر.

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وأضاف الأهالي أن عدم وجود أكتاف على ذات الطريق قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، خصوصًا أن الطريق يشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول التي تكفل عدم تزايد هذه الحفر، بالإضافة إلى إنشاء أكتاف على ذات الطريق.

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