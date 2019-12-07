فيديو.. سوق سوداء للدخان القديم في #حفر_الباطن

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رغم جهود رجال الجمارك في منفذ الرقعي بمصادرة الكميات الزائدة عن المسموح بها نظاميًّا، إلا أن باعة الدخان القديم ينتشرون أمام محلات بيع التبغ في مدخل حفر الباطن الشرقي، حيث يجلب الباعة الدخان من دولة الكويت ويقومون بعرضه أمام محلات بيع التبغ.

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وعرفت المحافظة مؤخرًا بتوفر الدخان القديم بكميات كبيرة، حيث يتم الشراء عبر مواقع الإنترنت الشهيرة، وحصلت “متابعات الخليج 365” على مقاطع وصور توضح كميات الدخان التي تدخل المملكة عبر منفذي الرقعي والخفجي، وقام عدد من الشباب بعرض الكميات الكبيرة مع خدمة التوصيل لجميع مناطق المملكة، ووصل سعر الكروز إلى 400 ريال.