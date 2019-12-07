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2019-12-07 ضباب كثيف على بني حسن ومرور #الباحة يحذر متابعات الخليج 365 - الباحة Advertisements دعا مرور الباحة قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة، إلى توخي الحيطة والحذر؛ بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده محافظة بني حسن الآن. وقالت إمارة الباحة: ضباب كثيف على محافظة بني حسن في الباحة، ومرور الباحة ينبه قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر. شارك الخبر







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