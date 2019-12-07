16 ألف متطوع ومتطوعة يشاركون في نظافة الأحياء والشواطئ بالمناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع الذي وافق أمس الأول شارك نحو 16 ألف متطوع ومتطوعة في الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن مبادرة التطوع البلدي التي تنفذها الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات ومدن المملكة بعنوان «يدا بيد نرتقي».

وأوضحت الوزارة أن المبادرات اشتملت على مبادرات لنظافة الأحياء والحدائق، وإزالة الكتابات الجدارية المشوهة للمنظر العام، وزراعة المناطق البرية، ونظافة الأحياء والحدائق، ونظافة الشواطئ، والتدريب على الإسعافات الأولية للمتطوعين، وتوزيع شتلات زراعية، ونظافة المرافق العامة، إضافة إلى توزيع منشورات للتوعية بالصحة العامة وصحة البيئة والمحافظة عليها، كما شملت أنشطة وفعاليات علمية وعملية.

وشاركت أمانة منطقة الرياض في هذه الفعاليات بمتطوعين ومتطوعات من أبناء وبنات الوطن ساهموا في تنظيف حدائق الرياض العامة ومتنزهاتها، إضافة إلى إزالة التشوهات البصرية في بعض شوارعها وأحيائها، كما شاركت أمانة منطقة المدينة المنورة في تنظيف المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي من خلال آلاف المتطوعين، فضلا عن أمانة العاصمة المقدسة التي شاركت بغرس نباتاتها وشتلاتها في مئات الحدائق، لتعزيز البيئة الصحية وزيادة الرقعة الخضراء في مكة المكرمة.

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ومارست أمانتا المنطقة الشرقية ومحافظة جدة دورهما في تنظيف الواجهات البحرية، وتخليصها من المشوهات البصرية، والمخلفات البيئية لدعم السياحة الداخلية، وتوفير بيئة صحية تتناسب مع تطلعات المواطنين في المناطق الساحلية التي يرتادونها بين وقت وآخر.

ولم تكن أمانة منطقة عسير بمعزل عن مثيلاتها، حيث نفذت برامج تطوعية تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة خالية من الملوثات وتتوافق مع معايير الشؤون البلدية في تعزيز الصحة والارتقاء بالمكان والإنسان، كما نفذت أمانة حائل حملات عدة لتنظيف الحدائق والمتنزهات، وزراعة الأشجار عبر آلاف المتطوعين الذين انقسموا بين تلك المرافق خلال أوقات تنفيذ المبادرات.

بدورها نفذت أمانة الحدود الشمالية حملة تطوعية لتنظيف الأرصفة وأماكن الجلوس التي يرتادها الأهالي لتهيئتها بمزيد من الخدمات التي تحقق الراحة، فيما زرعت أمانة الباحة آلافا من الورود والزهور على مداخل المنطقة لاستقبال الأهالي والزوار بما يعطي انطباعا خلاقا يتناسب مع طبيعة المنطقة في حدائقها ومتنزهاتها المدعمة بأنواع الزهور والورود.

وشارك المتطوعون في مناشط أمانة منطقة تبوك وأعمالها المتعلقة بنظافة الشواطئ وإزالة الكتابات المشوهة بالمباني والشوارع، كما زرعوا المسطحات الخضراء وتعزيز المشهد الحضاري في أمانة منطقة القصيم، فيما وزع متطوعو منطقتي جازان ونجران أكياس النفايات والتخلص من أكبر قدر منها خلال فترة وجيزة، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج واسعة خلال ساعات تطوعية عدة، بينما نظمت أمانات الجوف والأحساء وحفر الباطن والطائف فعاليات مشابهة شملت مبادرات للتنظيف والزراعة والتثقيف والمشاركة المجتمعية على مستوى الأفراد والمدارس، وكذلك المؤسسات الحكومية والأهلية.

من أهداف مبادرات الوزارة: