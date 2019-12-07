خفض استهلاك المياه بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في خطوة من شأنها إيقاف هدر كميات المياه المستهلكة، تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الفترة المقبلة، في تطبيق دراسة لخفض استهلاك كميات المياه في دورات المياه بالمسجد الحرام بنسبة تصل إلى 65%.

وعلمت «مكة» أن الرئاسة ستبدأ العمل بتطبيق التجربة في دورات مياه القشاشية أولا، بحيث يتم متابعة التجربة وتقييمها من قبل الجهة المختصة بالرئاسة العامة، وفي حال نجاحها سيتم تعميم التجربة على جميع دورات المياه بالمسجد الحرام.

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وتتضمن تجربة خفض استهلاك المياه في دورات المسجد الحرام معالجة للمياه المستخدمة بطريقة مبتكرة، بحيث يتم خفض استهلاكها بنسبة عالية وإيقاف هدر كميات المياه المستهلكة في هذه المواقع، إذ إن دراسة التجربة لا زالت قائمة في الرئاسة ولكنها ستطبق خلال هذا العام الهجري.

مواقع مجمعات دورات المياه بالمسجد الحرام:

القشاشية

السوق الصغير

الصفوة

النقل

أعداد دورات المياه بالمسجد الحرام: