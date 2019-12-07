غرس 700 شتلة ضمن مبادرة «شرقية خضراء»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت أمانة المنطقة الشرقية فعالية غرس 700 شتلة في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية وحديقة الحزم بالدمام، في إطار خطة تشجير مدن المنطقة، ضمن مبادرة «شرقية خضراء» التي دشنها أمير المنطقة سعود بن نايف أخيرا، وتستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاثة أشهر.

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ففي الواجهة البحرية بالدمام شارك أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب بغرس 400 شتلة وتنظيف الواجهة، فيما شارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في حديقة الحزم بالدمام بغرس 300 شتلة، وهو ما يظهر حالة الوعي لدى المواطنين بأهمية المبادرة ودورهم في تفعيلها.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن هذه المبادرة تشمل مدارس المنطقة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

وأضاف أنه جرى تأسيس برامج خاصة تنظم أثناء المبادرة، بحيث تلتزم الأمانة بتوفير الأشجار والشتلات المناسبة للطبيعة البيئية في المنطقة، وتوفير خط اتصال للاستفسار عن المبادرة والمشاركة فيها، إضافة إلى تثقيف وتوعية فريق المبادرة من خلال مهندسي الأمانة، مشيرا إلى اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تحافظ على المظهر الجمالي العام، وتتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتنتج الأوكسجين بنسبة عالية.