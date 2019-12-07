إزالة تعديات على أراض حكومية بالحرجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية جنوب غرب المحافظة. وأوضحت البلدية في بيانها أمس أن أعمال الإزالة جرت بعد رصد الفرق الرقابية تعديات خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، تمثلت في بناء أسوار وإنشاء خزانات وتشجير على مساحة 5 آلاف م2، مشيرة إلى أن الإزالة نفذت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



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