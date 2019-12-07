- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.
أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.
ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.
يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.
خليجي 24 المنتخب السعودي نهائي خليجي 24 المنتخب البحريني كأس الخليج العربي 24 الأخضر السعودي
يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.
أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.
ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.
يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:01 PM
يواجه البحرين على أرض ملعب الدحيل
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.
أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.
ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.
يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.
، يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.