، روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائق ،

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ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.
وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.
ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان الانتخابات البريطانية روسيا
روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.
وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.
ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:36 PM
أثارت المخاوف للتدخل فيها
ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.
وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.
ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
، روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائق ،
المصدر : الخليج 365
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