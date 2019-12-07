، "الحريري" يناشد بريطانيا وألمانيا وإسبانيا لتمويل السلع الأساسية للبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد السعودية وأمريكا وروسيا

أفاد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم (السبت) بأن "الحريري" ناشد مزيدًا من الدول الصديقة لبلاده للمساعدة في استيراد السلع الأساسية، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية حادة ونقصًا في العملات الصعبة.

وذكر المكتب أن "الحريري" وجه رسائل مكتوبة إلى قادة بريطانيا وألمانيا وإسبانيا طالبًا منهم المساعدة في تأمين تمويل الواردات.

وأضاف أن الرسائل تأتي في إطار الجهود التي يبذلها "الحريري" لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال قد بعث برسائل مماثلة أمس إلى قادة السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، إلى أزمة مالية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري استيراد السلع الأساسية العملات الصعبة