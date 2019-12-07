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ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.
وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.
ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.العراق بغداد الرصاص الطعن ساحة التحرير الشرطة العراقية
اعتصام بغداد.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 23صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.
وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.
ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:41 PM
بينهم 3 من أفراد الشرطة
ارتفعت حصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد إلى 23 قتيلاً، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.
وأوضحت الشرطة ومصادر طبية أن 127 شخصاً آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، أشارت الشرطة إلى أن بين القتلى ثلاثة من أفرادها.
ومنذ أسابيع يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.
، اعتصام بغداد.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 23 ،
المصدر : الخليج 365
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