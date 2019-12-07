، مستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع ،

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دشن مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، أمس الجمعة، ثمان وأربعين مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظفًا وموظفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة "تطوعي صحة 3"، والتي تستمر لمدة يومين.
وشملت المبادرات: مبادرة "تسعدنا زيارتكم"، وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم عدد من الهدايا لهم.
وخُصصت أيضاً مبادرتا "حدث بياناتك ومبادرة موعد"، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.
كما نفذ المستشفى مبادرة "نهتم بكم"، والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية، كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.
وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة "صحتكم غايتنا"، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددًا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.
من جانبه قام مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي بجولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه، نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من أبناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التي حرصت على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.
مستشفى قيا العام اليوم العالمي للتطوع
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 10:01 PM
أبرزها مباردتا زيارة دور الرعاية و"نهتم بكم" للترفيه عن الأطفالمستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع
دشن مستشفى قيا العام والمراكز الصحية التابعة للمستشفى، أمس الجمعة، ثمان وأربعين مبادرة تطوعية شارك فيها أكثر من 120 موظفًا وموظفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2019م ضمن مبادرة "تطوعي صحة 3"، والتي تستمر لمدة يومين.
وشملت المبادرات: مبادرة "تسعدنا زيارتكم"، وكانت عبارة عن فريق عمل متطوع قام بزيارة كبار السن والمرضى في دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة الطائف وتقديم عدد من الهدايا لهم.
وخُصصت أيضاً مبادرتا "حدث بياناتك ومبادرة موعد"، وتمثلت في فريق عمل متطوع في جوري مول، وكانت مهمته الإجابة عن كل استفسارات المراجعين والزوار، حيث يجيب الفريق عن استفساراتهم عن هذه الخدمة ويحدث بياناتهم، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية صحية.
كما نفذ المستشفى مبادرة "نهتم بكم"، والتي هدفت للترفيه عن الأطفال خلال وجودهم في المستشفى والحد من مخاوف بعضهم من المستشفيات والكوادر الطبية، كما اشتملت المبادرة على تقديم هدايا متنوعة.
وقدم المستشفى ضمن مبادراته دورات في الإسعافات الأولية بالمدارس، كما نفذ مبادرة "صحتكم غايتنا"، والتي زار من خلالها فريق التطوع عددًا من كبار السن والمرضى داخل منازلهم، وتم تقديم الرعاية لهم والفحوص والإرشادات الصحية.
من جانبه قام مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عائض بن عوض الحارثي بجولة شاملة على كافة الفرق التطوعية المشاركة في اليوم العالمي داخل المستشفى وخارجه، نوه بجهود فريق العمل مقدراً كل الفرق المساهمة والعاملة في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن البرامج التطوعية ستستمر بمشئة الله بمشاركة الكوادر من أبناء المستشفى الذين يحرصون على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع توجيهات الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التي حرصت على الجوانب التطوعية والمشاركة المجتمعية للكوادر الطبية والصحية.
، مستشفى قيا يطلق 48 مبادرة تطوعية احتفالاً باليوم العالمي للتطوع ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.