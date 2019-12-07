السعودية : حادث فلوريدا لا يمثلنا

السبت 7 ديسمبر 2019

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، د.عبد اللطيف آل الشيخ، السبت، أن حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية لا يمثل السعوديين.



وقال آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "هذا العمل الإجرامي لا يمثلنا كسعوديين، ونرفض هذه الأعمال الإجرامية ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا، فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة، ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان" .

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وأكد آل الشيخ، رفض السعودية التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لا يقرها الإسلام .

وقتل مسلح يعتقد أنه سعودي بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، فيما أصيب 10 أشخاص .

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن السلطات أعلنت أن هناك شخصاً يطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.