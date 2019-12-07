السعودية | سمو الأمير خالد الفيصل يرعى حفل جائزة “خط من تراثنا”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 مساءً, 7 ديسمبر 2019 م المناطق _ جدة يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً، حفل توزيع جوائز مسابقة الخط العربي وعنوانها “خط من تراثنا” التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا, حيث شارك فيها أكثر من 700 متسابقاً، وجرى قبول أعمال ٦٠ خطاطاً للفوز بجوائز المسابقة.

وتوحدت مواضيع المسابقة حول كلمات خالدة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما تُعد المسابقة الأكبر على مستوى المملكة.

وقد أقرت اللجنة المنظمة معايير المشاركة وهي تتدرج تحت : فرع في الخط الأصيل ويتضمن خط الديواني ، وخط النسخ ، وخط الثلث ، وفرع آخر في الخط التشكيلي.

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، على دعمه لكل المشاريع الثقافية المعززة لقيم الهوية الوطنية.

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